Transportes, escolas e hospitais: greve geral paralisa o país, siga tudo ao minuto

Trabalhadores em protesto contra o pacote laboral que o Governo quer aprovar.

Há 12 anos que não havia uma greve geral em Portugal
Há 12 anos que não havia uma greve geral em Portugal Rui Minderico
Há 8 minutos 11 de dezembro de 2025 às 08:52

Mais trânsito esta manhã

Com os transportes públicos condicionados ou simplesmente cancelados, muitas pessoas usam o carro para chegar ao trabalho e esta manhã nota-se um aumento do trânsito no acesso às cidades. Em Lisboa, o IC19 e o acesso à ponto 25 de Abril são, como de costume, os pontos mais críticos.
Há 37 minutos 11 de dezembro de 2025 às 08:23

Médicos apontam o dedo a Luís Montenegro

Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos, deixou esta manhã duras críticas a Luís Montenegro. "Continuamos sem soluções em cima da mesa que tragam condições dignas para os médicos estarem no SNS. Todos os dias perdemos gerações de médicos que não querem ficar no SNS e o responsável chama-se Luís Montenegro", atirou aquela responsável, em declarações prestadas aos jornalistas em frente ao Hospital de São João, no Porto. "É expectável que os médicos adiram, como noutras greves. Os médicos não aceitam este pacote laboral, que vai agravar mais as condições de trabalho", acrescentou.
Há 55 minutos 11 de dezembro de 2025 às 08:05

Primeiro balanço da CGTP

Segundo o primeiro balanço da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), às 5:30 horas vários serviços apresentavam uma adesão de 100% à greve geral desta quinta-feira. São exemplos algumas unidades da Autoeuropa, com a produção a estar totalmente parada, a recolha de lixo da Câmara Municipal do Seixal, os Transportes Coletivos do Barreiro, os serviços de imagiologia do Hospital de Loures e de raio-X do Hospital de Elvas, posto de abastecimento da Moeve na Maia, as oficinas da Musgueira da Carris, entre oturos. No metropolitano de Lisboa a adesão à greve também era de 100% para os funcionários representados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:58

Turno da noite da CP com adesão de 99%

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial contou à SIC Notícias que a adesão à greve dos trabalhadores da CP foi praticamente total no turno da noite, atingindo os 99%. O impacto continua a sentir-se esta manhã, com fortes constrangimentos na circulação.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:55

Principais hospitais do país com adesão a rondar os 90%

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais revela em comunicado que nos principais hospitais do país a adesão é de 90 por cento. Em Lisboa, a Maternidade Alfredo da Costa está com 100% de adesão, o Hospital Santa Maria conta com 90%, Hospital S. José está com 98%, o mesmo valor do Hospital Dona Estefânia. No Porto, o Hospital S. João tem uma adesão à greve de 95%, já o Hospital de Gaia conta com 90%. O Hospital de Braga, por sua vez, tem uma adesão de 90% à greve.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:53

UGT prevê adesão entre os 55% e os 80%

Mário Mourão, secretário-geral da UGT, sublinhou esta quinta-feira de manhã, em entrevista à RTP, que "o Governo vai ter um sinal de que alguma coisa está a fazer mal" com a forte adesão esperada à greve geral. "Acho que o Governo tem que ser sensível aos sinais que a greve geral pode dar ao país. A adesão à greve vai andar entre os 55% e os 80%, depende do setor", avançou o responsável da UGT. "A greve é um instrumento importante quando as negociações não têm resultado".
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:50

Debate marcado pela greve

A greve geral tem sido tema nos debates dos candidatos às Presidenciais e ontem, no frente a frente entre Catarina Martins e António Filipe, não foi exceção.  Saiba mais .  
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:38

Estou abrangido pela greve geral? Que efeito tem no meu salário? A resposta a esta e outras perguntas essenciais

Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:33

CGTP espera que o Governo ceda

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, mostra-se otimista sobre uma grande adesão à greve geral desta quinta-feira e exige que o Governo retire o pacote laboral. Em declarações aos jornalistas junto às instalações do Metropolitano de Lisboa, Tiago Oliveira atirou: “Estamos já a ter uma grande greve geral, porque tem o simbolismo que tem e a necessidade que tem, que é obrigar o Governo a recuar e a retirar o pacote laboral”.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:32

UGT espera grande adesão

Secretário-geral da UGT, Mário Mourão, acredita que a greve geral desta quinta-feira será uma das maiores de sempre em Portugal. "Julgo que é das melhores greves que se fez em Portugal e a adesão vai ser importante, vai ser uma adesão grande", afirmou Mário Mourão no arranque da paralisação. Em declarações aos jornalistas na Autoeuropa, em Palmela, Mário Mourão espera que a paralisação ultrapasse a adesão da última realizada em conjunto pelas duas centrais sindicais, em 2013.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:31

Travessia do Tejo em serviços mínimos

O último barco assegurado pelos serviços mínimos partiu por volta das 7h10 da manhã. As próximas ligações entre as duas margens garantidas só acontecerão ao final da tarde.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:30

UGT e CGTP representam 7% do privado (e não mostram as suas finanças)

A central sindical que o Governo procura convencer para aprovar a reforma laboral, a UGT, não representa muito mais do que 2% dos trabalhadores do privado. CGTP tem situação financeira mais sólida, mas nenhuma central publica as contas (ou aceita dar acesso). As duas mantêm contactos informais antes da primeira greve geral conjunta em 12 anos. Não perca este trabalho assinado pelo Bruno Faria Lopes na nossa revista e que pode ler .
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:28

Metro de Lisboa encerrado

Todas as linhas do Metro de Lisboa estão encerradas esta quinta-feira, fez saber a empresa, através das redes sociais.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:27

Linhas de produção da Autoeuropa “não vão arrancar”

As linhas de produção da Autoeuropa “não vão arrancar”, disse esta quarta-feira Rogério Nogueira, coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, no arranque da greve geral. “Temos já a informação do interior da fábrica que as linhas de produção não vão arrancar”, afirmou, à entrada da fábrica de Palmela, onde se juntaram dezenas de dirigentes políticos e sindicais. "Os trabalhadores responderam em grande escala a esta chamada das comissões de trabalhadores, da CGTP, da UGT. Entrámos com o pé direito nesta greve geral". Leia mais .
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:25

Trânsito no centro de Lisboa vai estar condicionado devido a manifestação

A circulação rodoviária no centro de Lisboa vai sofrer condicionamentos a partir das 14h00 de quinta-feira devido à manifestação convocada por organizações sindicais em dia de greve geral, indicou esta quarta-feira a PSP, apelando aos condutores para evitar esta zona. Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa referiu que "serão de esperar diversos constrangimentos ao nível da circulação de pessoas e de veículos e de transportes em toda a Área Metropolitana de Lisboa", pelo que "vai estar presente nos principais eixos rodoviários" de acesso à capital. Leia mais .
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:23

Supermercados não vão fechar

Prevêm-se esta quinta-feira constrangimentos nos transportes, nos setores da saúde ou da educação, mas os supermercados vão mater a sua atividade normal. A garantia foi dada pelo secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED),  Gonçalo Lobo Xavier. Quando há greves apenas setoriais, "não há perturbação, nem há memória" de lojas a fechar. "Para esta greve, apesar de ter outras características, não prevemos uma adesão superior que vá perturbar as operações", referiu aquele responsável. Leia mais .
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:20

Constrangimentos nos transportes

De norte a sul no país, os transporters públicos já estão a ser um dos setores mais afetados. Comboios, autocarros, Metro e aviões vão ter serviços reduzidos (ou não vão mesmo ter serviços). Veja um guia abreviado das decisões das empresas de transportes.
Há 1 hora 11 de dezembro de 2025 às 07:17

Trabalhadores em protesto

Esta quinta-feria cumpre-se uma greve geral convocada pela CGTP e pela UGT, que pretende contestar a proposta de alterações ao Código do Trabalho apresentada em julho pelo Governo. O anteprojeto, que ainda não seguiu para o Parlamento, alarga serviços mínimos nas greves, facilita o processo de despedimentos por justa causa, generaliza possibilidade de não reintegração em caso de despedimento ilícito, aumenta a duração dos contratos a prazo, recupera o banco de horas por negociação individual, descriminaliza o trabalho não declarado, e abre a porta à redução de custos com horas extraordinárias e teletrabalho, entre outras alterações e que justificam a quinta paralisação conjunta das duas centrais sindicais – a primeira desde 2013. 
