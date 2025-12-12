Sábado – Pense por si

Governo decide investir 5,8 mil milhões na Defesa "em segredo"

Só em três fragatas o Estado conta gastar mais de 3 mil milhões.

Portugal decidiu investir 5,8 mil milhões de euros em Defesa, sem concursos públicos, . O Executivo de Luís Montenegro já terá, inclusivamente, enviado à Comissão Europeia propostas para aceder a um empréstimo naquele valor, financiado pelo Instrumento de Ação para a Segurança na Europa.

Nuno Melo, ministro da Defesa ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A decisão terá sido tomada pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, com base no parecer de um grupo de trabalho, acrescenta ainda o mesmo jornal. E todos os procedimentos "foram secretos" até o momento.

Entre as aquisições previstas estão três fragatas, com um custo superior a 3 mil milhões.

Este investimento de 5,8 mil milhões, o maior em 50 anos, representa 2 por cento do Produto Interno Bruto português.

