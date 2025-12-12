Chefe de gabinete do ministro da Agricultura acusado de assédio sexual fica sem castigo

Sábado – Pense por si

Nataniel Araújo continua assim em funções, sem qualquer punição.

O resultado do inquérito que investigava as suspeitas de assédio sexual que envolviam Nataniel Araújo, chefe de gabinete do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, contra uma jovem assessora de 29 anos, apontam para uma ausência de indícios da prática de qualquer ilícito disciplinar. A decisão data da semana passada, dia 5 de dezembro.

Nataniel Araújo continua assim em funções sem qualquer punição, se bem que também nunca foi afastado. Uma das mensagens enviadas por Nataniel Araújo, sabe o Correio da Manhã, dizia que a assessora teria de trabalhar muito na sequência de uma promoção: “Nem que pagues com o corpinho”, escreveu o chefe de gabinete. 

