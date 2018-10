Capa n.º 755

Chama-se "Ao Serviço de Portugal" (Contraponto Editora) e abre parte do baú dos serviços secretos portugueses. O livro de Jorge Silva Carvalho, antigo director do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), que a SÁBADO revela em exclusivo esta quinta-feira, relata histórias de operações ilegais, pressões políticas, escutas, acessos a facturação detalhada de jornalistas e até um "assalto" feito por espiões à sede de um partido político. Objectivo: copiar as fichas dos militantes.