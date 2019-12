Seis feridos em acidentes na A1 com condutor em contramão

Seis pessoas, entre as quais duas crianças, ficaram feridas em acidentes de viação no domingo na autoestrada A1, perto de Condeixa, no distrito de Coimbra, causados por um condutor em contramão, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o alerta dos acidentes foi dado às 20h47, para um condutor, de 79 anos, que fez inversão de marcha na A1, no sentido norte-sul perto da zona de Condeixa, e que conduziu em contramão cerca de dez quilómetros, embatendo em cinco viaturas, até se imobilizar sozinho.

A colisão com as cinco viaturas causou seis feridos, entre os quais o próprio condutor e ainda duas crianças, de 5 e 7 anos.

De acordo com a GNR, todos os feridos foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mas nenhum estava classificado como grave.