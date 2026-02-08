Seguro será o presidente eleito com maior votação no primeiro mandato

António José Seguro vai ficar com o título que até agora pertencia a Ramalho Eanes.

António José Seguro vai ser o presidente eleito com maior votação no primeiro mandato, isto porque todas as projeções à boca das urnas avançam que o ex-secretário-geral do PS terá pelo menos 67% dos votos. António Ramalho Eanes foi mesmo o único candidato, antes de Seguro, a ser eleito com uma percentagem acima dos 60%. Em 1976 o primeiro presidente democraticamente eleito após a Revolução de 25 de Abril de 1974 conseguiu 61,59% dos votos.



Sondagem indica Seguro como possível Presidente nas eleições de 2026 Lusa

Tendo em conta que a margem de intervalo de todas a sondagens se encontra entre os 66,8% e os 73% para Seguro - enquanto André Ventura consegue, na melhor das hipóteses, 33% - o socialista pode ter mesmo o melhor resultado de qualquer eleição presidencial, uma vez que esse recorde é neste momento detido por Mário Soares que conseguiu o seu segundo mandato em 1991 com 70,35 dos votos.

Em 2016 Marcelo Rebelo de Sousa teve 52% dos votos.

A sondagem à boca das urnas da Intercampus para o Negócios/CM/Now dá 69,3% dos votos para António José Seguro e 30,7% para Ventura, com uma margem de intervalo entre os 66,8% e os 71,8% para Seguro e 28,2% e 33,2% para Ventura.

Já a Universidade Católica projeta para a RTP os seguintes resultados para a segunda volta das presidenciais: 68% a 73% para Seguro e 27% a 32% para Ventura e a projeção feita pela Pitagórica/ICS/ISCTE/GFK para a SIC/TVI, Seguro pode conseguir entre 67% e 71,4% e Ventura entre 28,6% e 33%.

Siga aqui a segunda volta das presidenciais ao minuto.