08 de fevereiro de 2026 às 20:08

“É uma vitória esmagadora de António José Seguro”: Armando Esteves Pereira comenta sondagem à boca das urnas

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Medialivre, comenta os resultados da sondagem à boca das urnas desta segunda volta das eleições presidenciais, que dá vitória a António José Seguro. Resultados deverão reforçar liderança de André Ventura à direita.

