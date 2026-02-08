Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais 2026. Abstenção deve ficar entre os 37,5% e os 42,5%

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:31
Sondagem para a CNN prevê uma votação inferior na segunda volta. Na primeira volta a abstenção ficou nos 38,5%.

A projeção da TVI/CNN Portugal aponta para uma abstenção entre os 37,5% e os 42,5% na segunda volta das presidenciais.  (Siga  a segunda volta das presidenciais ao minuto).  

A abstenção no último ato eleitoral de 18 de janeiro ficou nos 38,50%. Em termos globais, contando com os votos da emigração, a abtenção na primeira volta foi de 47,7%.

No total, na primeira volta das eleições presidenciais de 2026 votaram 5.696.638 votantes em território nacional, dos 9,2 milhões de inscritos.

Pelas 16h tinham votado 45,50% dos eleitores, valores semelhantes aos da primeira volta.

