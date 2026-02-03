Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

A teia de negócios do cunhado do ministro Leitão Amaro

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 18:58

Em quatro anos, Ricardo Leitão Machado amealhou 450 milhões em Angola. A procuradoria deste país pretende que o empresário, cunhado do ministro António Leitão Amaro, seja constituído arguido por burla qualificada devido aos negócios que realizou. Um tribunal americano deu como provado o seu envolvimento em corrupção de dois quadros da gigante General Eletric. O Millenium BCP deixou-lhe fugir 5 milhões de euros. Documentos a que a SÁBADO teve acesso revelam os contornos dos negócios, as suspeitas de falsificação no Photoshop e a mão invisível da família Dos Santos.

Já passaram 16 anos desde a primeira vez que Ricardo Leitão Machado, o dono do maior pedaço de terra murado do País (a Herdade do Vale Feitoso, com 7,5 mil hectares, um antigo feudo da família Espírito Santo) e cunhado do ministro Leitão Amaro, foi constituído arguido por burla qualificada ao Fundo Florestal Permanente. Nas próximas semanas, o empresário deverá voltar a assinar um documento que lhe atribuirá, novamente, essa qualidade, mas desta vez a pedido da procuradoria geral de Angola, que investiga uma burla por valores bem superiores aos que estavam em causa no primeiro processo: de 300 mil euros, as suspeitas passaram para 1,1 mil milhões de euros.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Caso Casamento Ricardo Machado Lisboa Televisão Pública de Angola Portugal GE Capital Nova Iorque Estados Unidos Banco Mundial MEC Empresa Pública de Produção de Electricidade
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A teia de negócios do cunhado do ministro Leitão Amaro