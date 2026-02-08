Vitória incontestável de Seguro: veja todas as sondagens à boca das urnas

A margem de intervalo está entre os 66,8% e os 73% para Seguro e 27% e os 33% para Ventura.

Todas as sondagens à boca das urnas deste domingo dão uma vitória esmagadora a António José Seguro que será o próximo Presidente da República. A margem de intervalo está entre os 66,8% e os 73% para Seguro, enquanto André Ventura consegue, na melhor das hipóteses, 33%. (Siga aqui tudo sobre as Presidenciais, ao minuto.)



Sondagem indica Seguro como possível Presidente nas eleições de 2026 Lusa

A sondagem à boca das urnas da Intercampus para o Negócios/CM/Now dá 69,3% dos votos para António José Seguro e 30,7% para Ventura. A margem de intervalo está entre os 66,8% e os 71,8% para Seguro e 28,2% e 33,2% para Ventura.

A Universidade Católica projeta para a RTP os seguintes resultados para a segunda volta das presidenciais: 68% a 73% para Seguro e 27% a 32% para Ventura.

De acordo com a projeção feita pela Pitagórica/ICS/ISCTE/GFK para a SIC/TVI, Seguro pode conseguir entre 67% e 71,4% e Ventura entre 28,6% e 33%.

Seguro é assim o candidato com a melhor votação de sempre na primeira volta.

Ficha Técnica Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV/NOW e Jornal de Negócios realizada a 8 de fevereiro com o objetivo de a intenção de voto nas eleições presidenciais. Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. Con recolha efetuada através de simulação de voto em urna. A amostra é constituída por 12.655 entrevistas, recolhidas em 13 freguesias de Portugal Continental. O erro de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 0,87%. Os resultados da projeção são diretamente obtidos a partir de uma sondagem realizada pela Intercampus.