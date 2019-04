Igualmente no Aeroporto Humberto Delgado foram detetados dois viajantes estrangeiros com documentos falsificados.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta segunda-feira que deteve no fim de semana, no aeroporto de Lisboa, uma passageira estrangeira, com destino a Toronto, portadora de passaporte falsificado, com a página biográfica contrafeita.



O SEF anunciou também que, igualmente no Aeroporto Humberto Delgado, foram detetados dois viajantes estrangeiros com documentos falsificados.



Um dos estrangeiros intercetados viajava com destino a Edimburgo, tendo apresentado um bilhete de identidade italiano contrafeito.



O outro passageiro viajava para Dublin, tendo apresentado também um bilhete de identidade italiano falsificado, no qual foi detetada a substituição da fotografia.



Estes cidadãos, intercetados ao longo dos últimos dias, foram presentes no Tribunal Judicial para validação das detenções e aplicação de medidas de coação.