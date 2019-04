Uma mulher de 32 anos foi detida pela PSP na freguesia das Águas Livres, Amadora, às 2h30. Os agentes repararam que a suspeita estava a tentar esconder-se deles enquanto faziam um patrulhamento de prevenção. Quando foram perceber porquê, concluíram que a mulher tinha saído de uma residência de onde "teria subtraído vários bens".

A mulher é agora suspeita de furto qualificado.

"A suspeita, já referenciada pela prática do mesmo tipo de crime e, no âmbito de outros processos" e já sob "medida de coação de apresentações periódicas à PSP, será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Amadora, para aplicação de nova medida de coação", indicou a PSP em comunicado.