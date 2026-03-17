Alberto Laplaine Guimarães uma das figuras mais influentes da máquina da autarquia.

Alberto Laplaine Guimarães, secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa e militante histórico do CDS, é um dos quatro detidos esta terça-feira na megaoperação da PJ por suspeitas de corrupção em contratos para iluminações de Natal, que abrange vários municípios.



Alberto Laplaine Guimarães, Secretário-geral da Câmara de Lisboa é um dos detidos na operação 'Lúmen' Pedro Catarino

Laplaine Guimarães é uma das figuras mais influentes da máquina da Câmara de Lisboa. Acompanhou João Soares e António Costa. Esteve na presidência da república e depois voltou com António Costa e Fernando Medina. O cargo de secretário-geral foi criado para Laplaine Guimarães.

O detido vai ser presente a juiz na quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

A Polícia Judiciária do Porto desencadeou, esta terça-feira, uma das maiores operações de sempre visando pelo menos 10 câmaras municipais. Decorreram buscas em várias autarquias e sabe o CM que a autarquia de Lisboa está entre os alvos da PJ, assim como as câmaras de Tavira, Lamego e Maia. Investigam-se crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações de Natal.

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