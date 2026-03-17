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Megaoperação da PJ em câmaras municipais por suspeitas de corrupção nas luzes de Natal

CM 10:10
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Edição de 10 a 16 de março
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Autarquias de Lisboa, Tavira, Lamego e Maia entre os alvos.

A Polícia Judiciária do Porto está a desencadear uma das maiores operações de sempre visando pelo menos 10 câmaras municipais. Estão a decorrer buscas em várias autarquias e sabe o CM que a de Lisboa está entre os alvos da PJ, assim como as câmaras de Tavira, Lamego e Maia. Investigam-se crimes de corrupção, contratação pública e participação económica em negócio. É expectável que haja detenções.

Sabe o CM que em causa está a aquisição de iluminações de Natal.

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pj xxx Sérgio Lemos

O processo está a ser acompanhado por magistrados do Ministério Público, do DIAP Regional do Porto e pelo juiz de instrução Pedro Miguel Vieira.

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