Megaoperação da PJ em câmaras municipais por suspeitas de corrupção nas luzes de Natal

A Polícia Judiciária do Porto está a desencadear uma das maiores operações de sempre visando pelo menos 10 câmaras municipais. Estão a decorrer buscas em várias autarquias e sabe o CM que a de Lisboa está entre os alvos da PJ, assim como as câmaras de Tavira, Lamego e Maia. Investigam-se crimes de corrupção, contratação pública e participação económica em negócio. É expectável que haja detenções.

Sabe o CM que em causa está a aquisição de iluminações de Natal.



pj xxx Sérgio Lemos

O processo está a ser acompanhado por magistrados do Ministério Público, do DIAP Regional do Porto e pelo juiz de instrução Pedro Miguel Vieira.