Secretário de Estado Hugo Pires envolvido em possível conflito de interesses

Vítor Mota / COFINA MEDIA

Esta sexta-feira o jornal Nascer do SOL avançou que o secretário de Estado do ambiente vendeu, em fevereiro de 2021, altura em que era deputado, uma empresa de arquitetura e reabilitação urbana a duas sócias do grupo Semural WE.Falamos de uma empresa que se dedica ao transporte de resíduos perigosos (incluindo lixo radioativo) e que esteve envolvida na polémica ambiental relacionada com o aterro sanitário de Valongo . No mês em que a venda foi concluída, Hugo Pires era coordenador da Comissão Parlamentar do Ambiente e terá ainda relatado um parecer na Assembleia da República sobre resíduos urbanos.Em declarações ao jornal, o secretário de Estado do Ambiente garante que não existe qualquer caso de conflitos de interesses, algo que o próprio ministério confirma. Já o gabinete do ministro Duarte Cordeiro garante que atualmente Hugo Pires não tem qualquer participação em empresas.