Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

João Paulo Correia sofreu um choque séptico e está infetado com o vírus da Gripe A.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Secretário de Estado do Desporto internado nos cuidados intensivos em Gaia

O Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia, está internado na Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia. João Paulo Correia sofreu um choque séptico, há três dias, e está infetado com o vírus da Gripe A.







João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Hospital de Gaia, contatado pelo, não confirmou o internamento do Secretário de Estado naquela unidade hospitalar, nem a gravidade do quadro clínico de João Paulo Correia.