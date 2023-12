Mês negro dos hospitais é dezembro, alertam os especialistas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ligue primeiro para a Linha SNS 24, siga as recomendações e, se tiver mesmo de ir ao hospital, prepare-se: as esperas são cada vez mais longas e as equipas estão sobrecarregadas. A SÁBADO falou com quatro peritos sobre o que aí vem, a preocupação é generalizada.

Prevê-se que dezembro seja o mês mais negro do ano para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Culpa das infeções respiratórias virais, decorrentes da chuva e do frio (já se fazem sentir), e que prometem entupir as urgências. Há ainda a ter em conta os previsíveis aumentos de vítimas de acidentes rodoviários, pela má visibilidade na estrada; assim como as férias de Natal e de fim de ano há muito marcadas pelos médicos. À equação junta-se a variável mais crítica, porque extravasa a sazonalidade: a crescente falta de profissionais de saúde, numa altura de Governo de transição.