António Costa nomeou autarca Luís Miguel Alves como secretário de Estado adjunto

Marcelo Rebelo de Sousa divulgou no site da Presidência três novos secretários de Estado. Luís Miguel Alves, até agora presidente da câmara de Caminha, passa a ser o novo secretário de Estado adjunto de António Costa.







Na Saúde, também foi revelado quem se juntará a Manuel Pizarro: Ricardo Mestre passa a ser secretário de Estado da Saúde, substituindo António Lacerda Sales e Margarida Tavares é agora a secretária de Estado da Promoção da Saúde, substituindo Fátima Fonseca.Os três novos governantes vão tomar posse na sexta-feira, 16 de setembro, pelas 19h30.Miguel Alves, natural de Lisboa e licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é um dos dirigentes socialistas mais próximos do atual líder do executivo e a sua entrada na equipa de António Costa destina-se a reforçar a coordenação política do Governo.Miguel Alves tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho pela Universidade Moderna do Porto e é presidente da Câmara Municipal de Caminha desde 2013, estando no seu terceiro mandato.Foi adjunto de António Costa como presidente da Câmara Municipal de Lisboa (entre agosto de 2007 e outubro de 2009), mas também enquanto ministro de Estado e da Administração Interna (entre janeiro de 2006 e maio de 2007).Miguel Alves é atualmente é presidente do Conselho Regional do Norte, membro efetivo do Comité das Regiões, membro suplente do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo.De acordo com a nota curricular do Governo, foi presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra e presidente da Associação Nacional de Jovens Advogados.Natural de Serpa, é subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde desde junho deste ano, sendo licenciado em economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa em 2001.De acordo com a nota curricular divulgada pelo Governo, Ricardo Mestre é especialista em administração hospitalar e pós-graduado em administração de serviços de saúde.Entre outras funções, foi gestor de projeto no Conselho das Finanças Publicas na área da saúde e do Setor Público Empresarial entre março 2021 e junho 2022, e vogal executivo do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) entre março de 2016 e março de 2021.É natural de Vale de Cambra e é coordenadora da Unidade de Doenças Infeciosas Emergentes do Centro Hospitalar Universitário de São Soão (CHUSJ).Licenciada em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e mestre em Saúde Pública pela École de Santé Publique Institut Pasteur em Paris, Margarida Tavares é assistente graduada de infeciologia do Serviço de Doenças Infeciosas CHUSJ.Membro do Conselho Nacional de Saúde Pública desde 2020, é também diretora do Programa Prioritário para a área das Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana desde 2021.Docente e regente da Unidade Curricular Controlo das Doenças Transmissíveis do Mestrado de Saúde Pública da Universidade do Porto de 2018 a 2022 e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto são outras funções destacadas pelo executivo no currículo de Margarida Tavares.O novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, médico, especialista em medicina interna, foi empossado no cargo no passado sábado, substituindo Marta Temido, que se demitiu destas funções em 30 de agosto.