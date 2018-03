Todas as albufeiras do país estão agora com mais água do que há um ano, disse esta quinta-feira o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

"Há uma semana havia ainda albufeiras a sul com menos água do que no ano passado. Hoje isso já não existe, todas as albufeiras têm mais água", disse o ministro aos jornalistas no âmbito de uma cerimónia para assinalar o Dia Mundial da Água.

O ministro reafirmou também que "a água não vai faltar nas torneias de ninguém este ano", mas alertou, no entanto, que "vai haver seca" de novo.

Questionado pelos jornalistas o ministro disse que o Governo está "a pensar" na possibilidade de aproveitamento das chamadas "águas cinzentas", águas que depois de tratadas podem ser utilizadas não para consumo, mas para, por exemplo, autoclismos. "É cedo" para dizer se se vai tornar obrigatório esse aproveitamento, mas é uma questão que está a ser pensada, disse.

Na semana passada João Matos Fernandes tinha dito que as bacias hidrográficas a sul do Tejo, apesar da chuva que tem caído, ainda tinham "menos água do que é comum" para a época do ano.