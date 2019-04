A ANSG reagia ao diploma aprovado na semana passada em Conselho de Ministro em que os militares das Forças Armadas e GNR, magistrados e oficiais de justiça vão recuperar 70% do período em que estiveram congeladas, mas de forma faseada em três momentos, que começam em junho de 2019 e terminam em 2021.



A associação que representa os sargentos da Guarda Nacional Republicana sublinha também que a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna apresentou os dados da recuperação do tempo das carreiras dos militares da GNR "como sendo uma benesse", mas "o tempo a recuperar fica muito abaixo do que se propõe atribuir às outras carreiras especiais do Estado".



Segundo Isabel Oneto, cerca de oito mil militares da GNR podem ver a sua progressão na carreira antecipada para este ano.



"A GNR teria este ano 3.600 militares a progredirem e no próximo ano cerca de 14 mil. Com este modelo é possível antecipar, com pelo menos oito mil militares a verem já a progressão nas suas carreiras", afirmou a secretária de Estado, na semana passada.



A ANSG refere ainda que o Governo "nega toda e qualquer proposta apresentada", considerando que o processo de negociação "não passou de uma mera ficção".



"O Governo apenas cumpriu um ato administrativo ao chamar as associações a pronunciar-se quando todas as propostas apresentadas são colocadas na gaveta", frisa a ANSG, defendendo, nesse sentido, uma revisão da lei do associativismo da GNR e das restrições aos direitos fundamentais dos militares da GNR.

A Associação Nacional dos Sargentos da Guarda considerou, esta segunda-feira, "uma fantasia do Governo " o descongelamento das carreiras dos militares da GNR , avançando que a contabilização do tempo de serviço proposto "fica muito abaixo" das restantes carreiras especiais do Estado Em comunicado, a Associação Nacional dos Sargentes da Guarda (ANSG) refere que o modelo de descongelamento dos escalões remuneratórios apresentado pelo Governo não tem em conta "as situações específicas dos militares", nem a situação dos elementos da GNR que se encontram na reserva.