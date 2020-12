Portugal deu informações falsas sobre procurador à UE

O Governo deu informações falsas ao Conselho da União Europeia para justificar a escolha do magistrado José Guerra para procurador europeu, revela uma carta confidencial enviada pelo Executivo para o Conselho Europeu a 29 de Novembro de 2019. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela RTP e SIC.

O documento em causa foi enviado pelo Governo de António Costa, através da Representação Permanente de Portugal junto da UE, para justificar a nomeação de José Guerra, após o júri do Comité de Seleção Internacional ter escolhido outra magistrada, Ana Carla Almeida, para o cargo - uma decisão que não foi aceite.

Na carta, o Governo descreve José Guerra como procurador-geral adjunto, quando o seu currículo mostra que é apenas procurador da República. Diz ainda que José Guerra liderou a investigação ao caso UGT, "o mais complexo processo criminal ocorrido em território português respeitante a ilícitos criminais referentes à utilização de verbas do Fundo Social Europeu, envolvendo 36 arguidos". No entanto, José Guerra foi apenas procurador do julgamento.

A carta refere ainda que José Guerra dirigiu a 9.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, "o maior departamento nacional no âmbito da criminalidade económico-financeira". Mas, em resposta à RTP, a Procuradoria-Geral da República (PGR) desmente a afirmação: "Informa-se que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) é a maior estrutura do Ministério Público ao nível da investigação do crime económico, de âmbito nacional, sendo que, a nível regional, a 9.ª secção do DIAP de Lisboa é a secção de maior volume de serviço dos DIAP’s regionais."

O próprio magistrado José Guerra confirmou à RTP e à SIC que as informações estão incorretas, mas descreve-as como "apenas lapsos que em nada alteram as suas qualificações para exercer o cargo".