TAP: Costa garante que Conselho de Ministros vai aprovar privatização em breve

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou hoje que o Conselho de Ministros vai aprovar em breve a resolução sobre o processo de privatização da TAP, rejeitando garantir que fique concluído até ao final do ano.







Gonçalo Lobo Pinheiro/Lusa

"Muito brevemente, o Conselho de Ministros irá aprovar a resolução que desencadeia o processo de avaliação, na sequência do qual será aprovado o decreto-lei que define os termos concretos da privatização", disse António Costa."Tudo isso ocorrerá muito brevemente, se estará concluído até ao final do ano, não posso garantir", acrescentou.O primeiro-ministro falava à margem da assinatura do protocolo de colaboração com a Fundação Repsol - Projeto Motor Verde +Floresta, no Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, na Tapada da Ajuda, em Lisboa."Eu darei os horizontes, sendo que, em regra, a pressa é má conselheira e, sobretudo, não devemos dar um sinal aos mercados de que estamos excessivamente apressados, porque senão seguramente não precederemos ao processo da privatização nas melhores condições", sublinhou.O governante recordou que uma empresa de consultadoria internacional fez uma primeira avaliação no mercado registou o interesse de várias empresas e de grupos europeus na TAP e em poderem integrar a companhia aérea portuguesa numa estratégia global."Para nós, há condições fundamentais [na privatização da TAP]. A mais importante de todas tem a ver com aquilo que justificou a nossa intervenção na TAP que é assegurar a manutenção de um ativo importante para a nossa economia e um 'hub' estratégico de Portugal, designadamente das relações atlânticas e com África", concluiu.As declarações de António Costa surgem no dia em que Luís Rodrigues tomou posse como presidente do conselho de administração (PCA) e presidente executivo (CEO) da TAP, em substituição de Christine Ourmières-Widener.Na quinta-feira, o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse que a TAP não está obrigada a informar o mercado sobre o processo de privatização porque é emitente de obrigações e não empresa cotada."No caso de haver obrigações, não há esta necessidade de dar essa informação ao mercado, na medida em que ela não interfere sobre o que é relevante" para os investidores, "que é o valor da obrigação e a capacidade de receber a obrigação", afirmou Luís Laginha de Sousa, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.