Caso EDP. Manuel Pinho e Ricardo Salgado sabem se vão a julgamento

A leitura da decisão instrutória está marcada para as 14 horas.

Esta sexta-feira, Manuel Pinho, a mulher Alexandra Pinho e Ricardo Salgado saberão se vão ser julgados no âmbito do processo EDP.





A leitura da decisão instrutória foi marcada em março pela juíza Gabriela Assunção para as 14 horas de 14 de abril, no Tribunal Central de Instrução Criminal.Manuel Pinho, que foi ministro da Economia entre 2005 e 2009, saberá se terá que responder pelos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal.Já Alexandra Pinho foi acusada de branqueamento de capitais e fraude fiscal em concurso efetivo e de coautoria material com o marido.Ricardo Salgado foi acusado de um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.