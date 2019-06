O presidente do PSD, Rui Rio, não vai liderar a lista do partido para as próximas eleições legislativas no Porto. De acordo com o Expresso, o líder social-democrata irá dar espaço à juventude, com o cabeça de lista a ser Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude do PSD, seguido de Rio.

A decisão, refere o semanário, prende-se com uma "revolução na filosofia da escolha das cabeças de lista do PSD" e tem como objetivo uma "rutura com a habitual lógica partidária", dando "o exemplo às restantes estruturas". Ao Expresso, fonte da direção do PSD afirmou que "se o atual sistema não funciona (…) é tempo de fazer diferente".