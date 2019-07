"O El Corte Inglés vai chegar ao Porto", garantiu Ricardo Valente, vereador da Economia, Turismo e Comércio da Câmara do Porto, esta quinta-feira, 4 de julho, quando questionado pelo Negócios sobre a matéria, no âmbito da sessão de apresentação do estudo "Mercado Residencial no Porto", da promotora imobiliária Avenue.

Ainda em declarações ao Negócios, o autarca adiantou que o projeto da cadeia espanhola para a zona da Boavista "é multifuncional", não abrangendo apenas área comercial, "podendo, por exemplo, até ter ginásios e uma zona hoteleira".