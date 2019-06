Sofia Vala Rocha, ex-candidata a vereadora na Câmara de Lisboa pelo PSD, vai avançar com uma candidatura à concelhia dos sociais-democratas na capital, depois da demissão do actual presidente, Paulo Ribeiro. Em declarações à SÁBADO, Sofia Vala Rocha adiantou que a sua candidatura à concelhia é "contra a geringonça de Lisboa, contra a coligação entre Fernando Medina e o Bloco de Esquerda". Objectivo: "ganhar a Câmara de Lisboa em 2021". Paulo Ribeiro demitiu-se esta segunda-feira da presidência da concelhia de Lisboa do PSD . A saída, segundo o Observador, deve-se a divergências sobre os nomes dos sociais-democratas na lista de deputados à Assembleia da República para as próximas eleições legislativas, que se realizam no próximo dia 6 de outubro. Eleições na distrital já têm data: 9 de novembro.De acordo com a publicação, o membro da Assembleia da Freguesia da Estrela afastou-se depois de os deputados escolhidos pela concelhia não coincidirem com os seus, prevalecendo os nomes apontados por um antigo apoiante seu: Luís Newton.Tendo até esta segunda-feira para apresentar a lista de deputados de Lisboa para as eleições que se avizinham, foram indicados os nomes de Rogério Jóia, candidato a variador na lista de Teresa Leal Coelho, e Joana Monteiro, uma preferência de Newton.Paulo Ribeiro, que liderava a concelhia desde janeiro de 2018, queria que fossem eleitos deputados já no Parlamento que se demonstrassem disponíveis para continuar – como Inês Domingos, Joana Barata Lopes, Nilza de Sena ou José Matos Rosa – mas nenhum foi escolhido.Os nomes serão agora aprovados ou chumbados em comissões políticas distritais que se realizarão entre 25 de junho e 1 de julho, seguindo depois para a Comissão Política Nacional do PSD sob forma de proposta formal. Quanto a novas eleições na concelhia de Lisboa, já ficou uma data fechada: 9 de novembro, um mês depois de se realizarem as eleições legislativas.