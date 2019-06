Mais de 70% dos médicos especialistas não estão em exclusivo no Serviço Nacional de Saúde (SNS), trabalhando em simultâneo no setor privado e trocando horas extras em Urgências das suas unidades por outras que paguem mais por cada turno praticado. No caso de médicos hospitalares, o cenário é ainda mais preocupante: 80% dos médicos têm presença intermitente no SNS. A culpa é de uma proibição da opção de exclusividades em contratos no ano de 2009, por razões orçamentais.





De acordo com o semanário Expresso, através de dados da Administração Central do Sistema de Saúde, apenas 5587 especialistas estão em regime exclusivo, entre os quase 19 mil que estavam integrados no SNS em 2018. Em hospitais o número baixa para 2504 médicos, representando apenas 20% do setor (12.448).