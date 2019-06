Presidente da concelhia do PSD de Lisboa demite-se

Paulo Ribeiro demitiu-se esta segunda-feira da presidência da concelhia de Lisboa do PSD. De acordo com o Observador, a saída deve-se a divergências sobre os nomes dos sociais-democratas na lista de deputados à Assembleia da República para as próximas eleições legislativas, que se realizam no próximo dia 6 de outubro. Eleições na distrital já têm data: 9 de novembro.

De acordo com a publicação, o membro da Assembleia da Freguesia da Estrela afastou-se depois de os deputados escolhidos pela concelhia não coincidirem com os seus, prevalecendo os nomes apontados por um antigo apoiante seu: Luís Newton.