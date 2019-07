"Isto traduzido em dinheiro quer dizer que o Estado irá cobrar de impostos aos portugueses, em 2023, menos 3,7 mil milhões de euros de impostos do que cobrará o PS ao manter a carga fiscal nos 34,9%", detalhou.

Cumprindo a promessa de que explicaria em pormenor como cumprir o cenário macroeconómico apresentado terça-feira, Rio defendeu ser "fundamental apoiar as empresas, designadamente as empresas exportadoras e as empresas que investem".



Nesse sentido, a "medida mais relevante para atingir esse objetivo" passa pela "redução gradual da taxa de IRC em 4 pontos percentuais durante a próxima legisltura", com o presidente do PSD a propor reduzi-la dos atuais 21% para 19% em 2020 e 17% em 2021. O impacto desta redução na receita será de menos 1,6 mil milhões de euros de IRC cobrado às empresas, sendo que todas as medidas propostas relativamente a este imposto "poderão se recalibradas até um montante máximo de 300 milhões de euros", garantiu.



Quanto ao IRS, o antigo autarca portuense pretende diminuir os escalões intermédios, reforçar as deduções das despesas com educação e incentivar a poupança das famílias em sede fiscal, num conjunto de medidas com um custo de 1,2 mil milhões de euros.