Moedas ganhou. Mas o que vem aí não será fácil

Quando Carlos Moedas abandonou a sala do Hotel Sana Marquês, saiu ao som de "Hero" de David Bowie. Moedas era o herói inesperado da noite. A vitória na Câmara de Lisboa e a conquista de 10 juntas de freguesia foram, mesmo para os seus mais indefectíveis apoiantes, uma surpresa. Mas se a festa foi grande, o dia seguinte não promete ser fácil. Moedas tem pela frente uma conjuntura particularmente difícil para gerir.

Com sete vereadores eleitos, Carlos Moedas será o presidente, mas não terá a maioria na vereação. A maioria dos vereadores é de esquerda: sete do PS, dois do PCP e um do BE. E não há vereadores à direita com quem se possa entender, já que Iniciativa Liberal e Chega não elegeram.

Como nas autarquias não é possível uma geringonça (governa o líder da lista mais votada), Moedas será presidente sem maioria no seu próprio executivo. Poderá isso bloquear as suas decisões? No PSD acredita-se que o sucessor de Medina conseguirá fazer pontes com o PS e recorda-se a experiência de Pedro Santana Lopes, que há 20 anos ganhou Lisboa quando ninguém o esperava.