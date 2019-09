Rui Pinto, o pirata informático que está detido em prisão preventiva e acusado de 147 crimes, estava a fazer um diário no estabelecimento prisional da PJ, em Lisboa. Um caderno com 59 folhas, quase todas manuscritas, foi encontrado e apreendido numa busca realizada à sua cela no dia 30 de agosto.Esta diligência foi ordenada no sentido de se obterem mais informações para o processo, nomeadamente a comparação da grafia de Rui Pinto com outros documentos no processo.Leia mais no Correio da Manhã