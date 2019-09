A defesa do hacker Rui Pinto reagiu à acusação que foi "tornada pública" esta quinta-feira, acusando o Ministério Público (MP) de querer "silenciar e destruir" o seu cliente.



De acordo com o comunicado enviado às redacções, onde a defesa do hacker tece duras críticas à atuação da magistratura, aifrma-se mesmo que a equipa constituída pelo Ministério Púbico para investigar a criminalidade no mundo do futebol "parece estar mais dedicada a perseguir aqueles que a denunciam do que a investigar aqueles que a praticam".





", numa referência à decisão de não levar a SAD do Benfica a julgamento no caso E-Toupeira, e também "descobrir" 147 crimes contra o jovem hacker. Os causídicos lembram ainda que, enquanto em Espanha, a Doyen é "objeto de processos fiscais e criminais", por Portugal continua a gozar do "beneplácito das autoridades de investigação".

acusação deduzida contra Rui Pinto contém "numerosas falsidades, nulidades e ilegalidades", não especificando quais.



Rui Pinto foi acusado de 147 crimes: 63 de violação correspondência, 75 de acesso ilegítimo, sendo que um é na forma agravada, um de extorsão na forma tentada, um de sabotagem informática e sete de violação de correspondência na forma agravada.



De acordo com a acusação, o pirata informático devassou os sistemas informáticos e de email do Sporting, Doyen, Federação Portuguesa de Futebol, Sociedade de Advogados PLMJ, Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal, entre 2015 e 2019. As provas terão sido encontradas em inúmeros programas encontrados nos seus computadores e discos rígidos apreendidos na Hungria.



Nos equipamentos apreendidos a Rui Pinto foram encontrados ficheiros com anotações sobre cada uma das instituições alvo de pirataria informática e também apontamentos que referem que o consórcio internacional de jornalistas poderá ter pago várias despesas do hacker e ter-lhe dado direito de veto sobre as notícias a publicar.



O comunicado, assinado pelos advogados William Bourdon e Pedro Teixeira da Mota, prossegue com as críticas à justiça, dizendo que o MP consegue, em simultâneo,Bourdon e Teixeira da Mota consideram ainda que a