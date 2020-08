Ao longo dos anos, Rui Pinto sempre negou ser um pirata informático ou ter obtido de forma ilícita a informação que publicou no Football Leaks e que entregou ao consórcio de jornalistas EIC. Fê-lo em entrevistas a diversos jornais, mas também no primeiro interrogatório judicial a que foi sujeito em março de 2019, depois de ser extraditado da Hungria para Portugal. Contudo, na contestação que apresentou ao tribunal onde vai ser julgado por 90 crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e tentativa de extorsão, a que a SÁBADO teve acesso, Rui Pinto assume pela primeira vez ter entrado ilicitamente nos emails de pessoas e entidades. Todavia, diz que essa intrusão não requereu grandes conhecimentos técnicos - antes foi facilitada pela falta de cuidado das próprias vítimas ou pela falta de segurança informática das entidades - e que a sua culpa deve ser considerada diminuta devido às suas motivações altruístas: a revelação de graves crimes de corrupção.

Ao longo das 130 páginas do documento, os seus advogados de defesa - Francisco e Luísa Teixeira da Mota - tentam enquadrar a atuação de Rui Pinto no direito à informação e liberdade de expressão e, sobretudo, naquele que defendem ser um conceito cada vez mais alargado de denunciante. "O arguido não defende que os fins justificam os meios e que, portanto, a sua atividade de denunciante justifica a forma como o arguido e o Football Leaks obtiveram algumas das suas informações. E sabe que a especial proteção do estado aos denunciantes se encontra regulada pressupondo a existência de uma relação o tipo laboral. Mas também sabe que o estatuto de wistleblower tem vindo a alargar-se…", escrevem.



Ou seja, pretendem levar para o julgamento o debate sobre o confronto entre os benefícios e os prejuízos dos seus crimes para a sociedade em geral. Foi esse o motivo que levou o pirata informático a arrolar como testemunhas personalidades sem qualquer conhecimento dos factos que irão ser julgados - como Edward Snowden, Rafael Marques, Rui Santos, Miguel Poiares Maduro ou Edwy Plenel, entre outros – mas que poderão dar a sua opinião sobre a importância das revelações feitas por várias investigações jornalísticas realizadas com base nos documentos fornecidos por Rui Pinto.

Na contestação, os advogados escrevem que Rui Pinto se mostra arrependido de, "para obter os dados que procurava, ter acabado por praticar ilícitos penais", mas também que "a facilidade de entrar nos sistemas conjugada com o acesso a informação que, em parte, reflectia actuações ilícitas que o Arguido entendia deverem ser do conhecimento público dava ao Arguido uma convicção, por um lado, de impunidade e, por outro lado, conferia-lhe um sentido da ‘justeza’ dos seus actos." E concluem: "a conduta do Arguido apresenta uma culpa diminuída, atentos os motivos da prática dos factos: procura da prova da prática de crimes graves para os divulgar publicamente."

A admissão por parte de Rui Pinto de que praticou atos de pirataria informática é mesmo a principal novidade da contestação aos factos que irão ser julgados a partir de dia 4 de setembro. A maioria das nulidades enumeradas pela defesa – como a ilegalidade da extensão do mandado de detenção europeu, o errado enquadramento jurídico de vários crimes, a nulidade da prova apreendida em Budapeste (os discos rígidos) devido à incerteza sobre a manipulação ou a ilegitimidade de a Doyen Sports Investments ser assistente no processo (porque o ataque terá sido à estrutura informática da Doyen Capital) - já tinham sido invocadas durante as fases de inquérito e de instrução. Todas elas foram rejeitadas pelo Ministério Público e pela Juíza de Instrução Criminal que as avaliou e que pronunciou o fundador do Football Leaks por 90 crimes: seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de tentativa de extorsão.

Para além disso, a defesa de Rui Pinto tenta ainda descredibilizar o principal assistente no processo – a Doyen – escrevendo mesmo ser "repugnante" que pretenda dar "lições de moral e ética ao arguido, quando é uma pessoa coletiva com um pesado cadastro" e que Nélio Lucas "tem um registo criminal que inclui a prática de vários crimes, o que não lhe permitia sequer ser um intermediário na transferência de jogadores registado na Federação Portuguesa de Futebol por falta de idoneidade".

Hacker ou denunciante?

Desde que o Football Leaks foi criado, Rui Pinto sempre negou ser um hacker. Em dezembro de 2015, sob o pseudónimo John, disse ao New York Times: "As pessoas podem pensar que somos hackers, mas somos apenas utilizadores normais de computadores." Em fevereiro de 2016, no âmbito de uma reportagem da revista alemã Der Spiegel, quando questionado sobre as origens dos documentos que publicava, respondeu misteriosamente: "Algumas das nossas fontes não se apercebem que são nossas fontes". Em dezembro do mesmo ano, voltou à dizer à publicação alemã: "Nunca pirateámos ninguém e como sempre dissémos não somos hackers. Tudo o que temos é uma boa rede de fontes." Já depois de ser preso em Budapeste, garantiu numa entrevista conjunta à Der Spiegel, à televisão pública alemã NDR e ao site francês Mediapart: "Não me considero um hacker mas um cidadão que agiu no interesse público." Na mesma entrevista disse ter iniciado um "movimento espontâneo de revelações sobre o futebol", que ao longo do tempo "mais fontes foram adicionadas e partilharam o material" e que "nunca" pensou estar a fazer algo de "ilegal".

Já em Lisboa, interrogado pela juíza de instrução criminal, a 22 de maio de 2019 garantiu que o Football Leaks "era um coletivo de pessoas, de fontes", que não tinha sido ele o criador do site, que "não existiu intromissão não autorizada em sistemas informáticos" e que as informações eram obtidas "através de fontes". Em dezembro do ano passado, ainda em prisão preventiva, deu uma nova entrevista à revista Der Spiegel na qual, questionado sobre se acedeu aos servidores da PLMJ, respondeu: "é debatível. Vou discutir isso em tribunal". E voltou a garantir: "Não me considero um hacker".

Todas estas afirmações entram em contradição com aquilo que é assumido agora por Rui Pinto, a poucos dias do início do seu julgamento. Se relativamente exfiltração de documentos da Doyen Rui Pinto não assume qualquer culpa – está acusado de atacar a Doyen Sports Investments e diz que em Londres existia apenas a Doyen Capital – o mesmo não se passa quanto às restantes entidades.

Sobre a intrusão no Sporting os advogados de Rui Pinto escrevem que o seu interesse no clube resultou de várias polémicas – como a rescisão do contrato com Marco Silva, relação com a Doyen, contratação de Jorge Jesus ou a relação com Álvaro Sobrinho. Sem nunca o dizerem explicitamente, assumem que foi ele o autor do ataque que deixou os servidores do Sporting inoperacionais. Como? Escrevendo que "da parte do arguido, não só não existiu qualquer intenção de gerar uma quebra de serviço como nem sequer, ao proceder como procedeu, admitiu tal possibilidade" uma vez que "qualquer sistema informático atualizado e de uma grande empresa" nunca colapsaria com um ataque como o que ele realizou: "um vulgar software anti-DOS bloqueia o endereço de IP, se existir um fluxo de grandes dimensões, e protege a estabilidade do servidor. No entanto, surpreendentemente, o Sporting Clube de Portugal não tinha instalado esse software."

Em relação à intrusão na Federação Portuguesa de Futebol, a devesa de Rui Pinto explica que o seu interesse estava relacionado com a "impunidade nas questões de corrupção desportiva". Exemplos: o caso dos vouchers; os "esquemas" no controlo das estruturas de arbitragens; a intermediação das transferências dos jogadores; ou o fraco escrutínio da idoneidade dos investidores. "[Foram] estes os motivos que levaram o arguido a tomar conhecimento de informação existente na FPF", escrevem no documento.

Sobre o ataque à PLMJ, Rui Pinto nega que o seu interesse tenha resultado das ligações do escritório com o Benfica. Explica que em 2017/18 tinha tido acesso a informação relacionada com a Fidequity, empresa ligada a Isabel dos Santos, e percebeu que advogados da PLMJ – "como Inês Pinto da Costa" - eram "peças chave no auxílio e otimização do branqueamento de capitais da filha do presidente angolano". Para saber mais sobre esses negócios, escrevem, Rui Pinto "precisava de obter mais informação concreta" o que entendeu ser possível "com recurso a documentos do escritório de advogados". Algo que conseguiu, admite, com a "documentação constante da caixa de correio da advogada Inês Pinto da Costa" e que "deu origem ao designado Luanda Leaks". No entanto, esta explicação entra em contradição com o que tem sido dito pelo seu advogado francês, William Bourdon que garantiu ao New York Times que Rui Pinto tinha tropeçado em documentos de Isabel dos Santos quando procurava documentação relacionada com negócios do futebol no escritório da PLMJ.

Crime continuado.

Uma das principais provas contra Rui Pinto é a análise ao disco rígido que lhe foi apreendido e que não se encontrava encriptado. Aí, a Polícia Judiciária e o Ministério Público encontraram indícios de que o pirata informático terá acedido às caixas de correio de mais de 500 pessoas e entidades entre 2015 e 2019. Num capítulo dedicado à "atuação do arguido enquanto crime continuado" a defesa reconhece a maioria dos factos de que é acusado.

Os advogados escrevem que Rui Pinto analisava a documentação de uma entidade, encontrava ligações a outras e ao encontrar endereços de email dos envolvidos procedia à análise das infraestruturas e pontes de acesso", identificando "as suas fragilidades e criando em seguida uma espécie de formulário enviado aos destinatários que inseriam as suas credenciais, passando o arguido a ter acesso às mesmas e, consequentemente, aos respetivos sistemas informáticos" – no fundo, uma atuação conhecida por spearphishing.

Nessa atuação, nega alguma vez ter enviado vírus, malware ou código malicioso e garante que o destinatário do email nada instalava nem ficava com o computador comprometido. "Mas porque não atentava devidamente na página que lhe era apresentada – não se apercebendo que a mesma não era fidedigna – introduzia as suas credenciais", escrevem os advogados. Os alvos foram clubes, agentes, intermediários, advogados e consultores que, pelas suas relações entendeu poderem "esconder atos de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais, entre outros crimes".

Para a defesa de Rui Pinto, "os sucessivos acessos não autorizados aos sistemas foram facilitados pela circunstância de os visados não detetarem a não fidedignidade dos ‘formulários’ que lhes eram apresentados e introduzirem as suas credenciais, passando o arguido, de imediato e ‘facilmente’, a ter acesso às suas caixas de correio." Mais: "No fundo é a internet (…) a circunstância que permite ao arguido voltar a praticar novos factos por se verificar uma oportunidade favorável à prática do crime"; a "facilidade de entrar nos sistemas conjugada com o acesso a informação que, em parte, refletia atuações ilícitas que o arguido entendia deverem ser do conhecimento público dava ao arguido uma convicção, por um lado, de impunidade e por outro, conferia-lhe um sentido da ‘justeza’ dos seus atos."

Por esse motivo, sustentam, "a conduta do arguido apresenta uma culpa diminuída, atentos os motivos da prática dos factos: procura da prova prática de crimes graves para os divulgar publicamente. Sendo certo que o arguido se arrepende de, para obter os dados que procurava, ter acabado por praticar ilícitos penais".



O início do julgamento está marcado para 4 de setembro.