Rui Pinto arrependido: 'Nada justifica violar a caixa de correio de advogados'

Após as alegações finais da defesa do hacker, este foi instado a dirigir-se ao tribunal. Diz ter "plena noção" dos seus "comportamentos errados que violam a lei".

O hacker Rui Pinto dirigiu-se ao tribunal pela última vez, no dia em que a sua defesa apresentou as alegações finais e pediu pena de prisão suspensa. Disse estar arrependido de ter acedido a caixa de emails de advogados e que entende agora a importância do segredo entre advogados e clientes.







Rui Pinto voltou a falar do "arrependimento" que diz sentir. "Foi dado a entender pelo Ministério Público e advogados que não demonstrei um arrependimento sincero. Estão equivocados se consideram que não existe um arrependimento sincero da minha parte. Eu tenho a minha vida de pernas para o ar. Não chego ao ponto de dizer que tenho a vida destruída, mas tenho a plena noção que tive comportamentos errados que violam a lei. Nada justifica violar a caixa de correio de advogados - todos os advogados têm direito ao segredo profissional", disse o hacker.A defesa de Rui Pinto define-o como um denunciante. O advogado Francisco Teixeira da Mota lembrou que ajudou na divulgação de vários documentos que considerou serem de interesse público.Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 7 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.A decisão final é esperada a 28 de abril.