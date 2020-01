Depois de ser acusado pelo Ministério Público de 147 crimes relacionados com a tentativa de extorsão à Doyen Sports Investments e da intrusão nos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da Procuradoria-Geral da República e da PLMJ, Rui Pinto vai enfrentar um novo processo - cuja dimensão e o impacto, nacional e internacional, serão muito maiores do que o primeiro.De acordo com o despacho que ordenou a extração de uma certidão para instaurar um novo inquérito, consultado pelano Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os investigadores da Polícia Judiciária ( PJ ) encontraram indícios de que Rui Pinto terá entrado nos sistemas informáticos de pelo menos mais 33 entidades. Entre elas estão os maiores clubes de futebol mundiais, infraestruturas críticas do Estado, empresas, uma igreja e várias grandes sociedades nacionais de advogados. Ao todo, a PJ identificou mais de 500 potenciais vítimas do pirata informático.Segundo esse despacho, "o arguido, para além dos acessos indevidos às entidades e caixas de correio constantes da acusação, acedeu igualmente a sistemas informáticos e caixas de correio de muitas outras entidades, públicas e privadas". Segue-se uma lista que começa por mencionar o Ministério da Justiça, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública e a Rede Nacional de Segurança Interna.Esta última é, segundo o site da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna ( MAI ) "uma rede de comunicações segura", "integrada" e capaz de "suportar dados, voz e imagem, disponibilizada aos Serviços e Forças de Segurança e restantes organismos do MAI" e "um sistema indispensável para assegurar o cumprimento das obrigações do Estado na proteção de pessoas e bens e na manutenção da ordem, da segurança e da tranquilidade públicas, sendo imperioso evitar a disseminação do conhecimento da tipologia de rede de comunicações do MAI, da sua localização física e dos respetivos pontos de encaminhamento e de redundância".Em seguida, as magistradas do DCIAP enumeram uma série de clubes, que incluem a elite do futebol mundial: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Ajax, Benfica, FC Porto, Shakhtar, Vilarreal, Clube Desportivo Nacional, Leixões e a Liga Portuguesa de Futebol, para além da FIFA, da UEFA, da Confederação Sul-Americana de Futebol e da Federação Inglesa de Futebol.Sobre as intrusões em todos estes clubes e entidades, no atual processo é apenas possível identificar os responsáveis do Real Madrid cujas caixas de correio terão sido acedidas por Rui Pinto . Trata-se de José Angel Sanchez (diretor-geral e braço-direito do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez), Javier López Farré (diretor do departamento jurídico), Juan Camilo Andrade (assessor próximo de Florentino Pérez) e Niko Mihic (médico da equipa principal do clube).Os respetivos emails surgem identificados numa tabela que tinha sido junta ao inquérito pelos investigadores da Judiciária e foram depois apresentados a Cristiano Ronaldo quando o atual jogador da Juventus foi ouvido na qualidade de testemunha, na manhã do passado dia 11 de junho.Depois de explicar que não tem correio eletrónico, Cristiano Ronaldo adiantou que as únicas entidades que poderiam ter acesso a elementos sobre a sua vida pessoal e profissional seriam os seus advogados, o Real Madrid e a Juventus. Os advogados são Carlos Osório de Castro - que no processo foi identificado como uma das vítimas de Rui Pinto - e outros juristas da Morais Leitão, como Paulo Rendeiro e Francisco Cortez.Ronaldo adiantou também que quando outros ex-colegas do Real Madrid enfrentaram processos fiscais em Espanha, foi comentado no clube madrileno que a "origem desses processos teria sido uma intromissão abusiva no sistema informático do Real Madrid".Questionado pela procuradora Patrícia Barão, Cristiano Ronaldo afirmou desconhecer se em Espanha existe algum inquérito relacionado com a intromissão nos sistemas informáticos do Real Madrid. Ao que a SÁBADO apurou junto de fontes em Espanha, não existe atualmente qualquer investigação sobre a intrusão no clube madrileno ou em outras instituições espanholas por parte de Rui Pinto. Corre apenas um inquérito na sequência da queixa apresentada pelo escritório de advogados Senn Ferrero, especializado no aconselhamento jurídico a desportistas e artistas.No entanto, apurou também a SÁBADO, estará para breve o envio para Espanha de um pedido de colaboração relacionado com os dados encontrados nos aparelhos apreendidos a Rui Pinto. Nessa altura deverá ser também enviada informação relativa ao que foi exatamente encontrado. Atualmente, de acordo com o inquérito, esses discos externos continuam a ser desencriptados pelos especialistas da UNC3E - ou seja, poderão surgir ainda mais vítimas do pirata informático.Para já, a Judiciária e o Ministério Público identificaram ainda uma série de empresas sem relação aparente com o futebol. Duas delas, a Urbinvest e a Fidequity fazem parte do universo empresarial de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola. Foram ainda encontrados acessos a emails do Grupo Fosun, da Igreja Universal do Reino de Deus e ainda de várias empresas e escritórios de advogados como a Abreu, Ramos Pereira e Sampaio, Osório de Castro e Vaz Serra.Segundo a procuradora do DCIAP, "o curto período de investigação e a elevadíssima extensão de acessos" não permitiu "esgotar a investigação". Para além disso, muita da informação contida nos dispositivos apreendidos ao arguido Rui Pinto encontra-se cifrada, estando ainda a decorrer diligências com vista à identificação da palavra-passe que permita o acesso aos respetivos conteúdos, desconhecendo a investigação, até ao momento, que outros elementos ali se possa encontrar".Ao todo, os computadores e discos externos apreendidos a Rui Pinto na Hungria contêm cerca de 12 terabytes de informação. Entre eles estão ficheiros cifrados e abertos. Entre estes os investigadores encontraram simples ficheiros de texto que funcionam como "blocos de notas" da atividade de Rui Pinto e que contêm um "registo de passos, elementos a explorar, users e passwords, endereços para acesso externo a redes e para alojamento de ficheiros exfiltrados".Contactado pela SÁBADO sobre a extração da certidão e a instauração do novo inquérito, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, disse "não ter nada a acrescentar".