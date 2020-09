O julgamento de Rui Pinto, criador da plataforma eletrónica Football Leaks, tem início marcado para as 9h30 mas uma hora antes já se verificava uma multidão de jornalistas junto ao Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça. O edifício está rodeado de agentes da unidade especial de polícia da PSP, que estão colocados em vários pontos estratégicos no local. Profissionais de comunicação estão colocados numa área restrita e delimitada.

Devido a questões de segurança e às regras sanitárias impostas pela pandemia de covid-19 o número de jornalistas autorizados a entrar na sala é reduzido, pelo que os profissionais optaram por elaborar uma lista, mediante a ordem de chegada, que ditará a entrada.



9h07: O primeiro jornalista inscrito na lista chegou ao Campus da Justiça às 4h30 para garantir um lugar na sala de audiências, onde só poderão marcar presença dez profissionais de comunicação.



9h12: Os advogados da Doyen Sports Investments, Bruno Melo Alves e Sofia Ribeiro Branco, foram os primeiros a chegar ao tribunal às 8h45, 45 minutos antes do início do julgamento.



9h25: Aníbal Pinto, o advogado acusado de ajudar Rui Pinto na tentativa de extorsão à Doyen chegou ao tribunal às 9h25.

Um minuto depois os advogados de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, Luísa Teixeira da Mora e o francês William Bourdon entraram no edifício A do Campus da Justiça.



9h27: O julgamento estava marcado para as 9h30 mas o início deverá sofrer alguns atrasos.



9h29: Na sessão inaugural do julgamento a defesa de Rui Pinto deverá fazer alegações iniciais, tal como os representantes dos assistentes no processo. Poderá também ser agendada a ordem das testemunhas da defesa e da acusação. A grande questão desta primeira sessão será saber se o próprio Rui Pinto irá falar ou não.



9h44: O único dos advogados que estarão presentes na sala a falar à porta do tribunal foi Tiago Rodrigues Bastos, que representa os antigos advogados da PLMJ, vítimas de Rui Pinto, para dizer que "os factos que estão em causa neste processo são muito claros: uma tentativa de extorsão e a intromissão ilegal de dezenas de caixas de correio electrónico". Mais: aceitar a atuação de Rui Pinto seria algo que "colocaria em causa a própria democracia".

10h07: Por motivos de segurança, os jornalistas não poderão levar aparelhos electrónicos para a sala de audiência, sejam telemóveis, tablets ou computadores.



10h10: À porta do tribunal, duas mulheres estão sentadas com uma fotografia de Rui Pinto. Sem se identificarem, mostrando um conhecimento de muitos detalhes do processo - como a alegada ilegalidade da ação da justiça na Hungria - defendem a atuação do pirata informático e dizem que "o julgamento pode ser a génese do que as próximas gerações poderão encontrar em Portugal". Esperam que o julgamento "seja mais do que a aplicação de leis mas um baluarte da justiça e garantem que o que Rui Pinto fez foi pelo bem comum".



10h29: Veja as imagens do aparato policial à volta do Campus da Justiça









10h46: Rui Pinto já está dentro do tribunal. Veja o vídeo





10h58: Juan Branco, advogado do denunciante Julian Assange, sublinha à CMTV que o caso de Rui Pinto começou por ser tratado como uma questão nacional e que as autoridades portuguesas não esperavam o impacto internacional que o caso acabou por ter.

Rui Pinto, que através da plataforma eletrónica Football Leaks divulgou milhares de documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal, está acusado de 68 crimes de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.