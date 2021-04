Auxiliar de educação liderava grupo de hackers que invadiu a PGR

Em 2014, grupos de hackers compostos por jovens - muitos deles menores - desenharam uma rede de ataques que tinha por objetivo tornar inacessíveis os sites de dezenas de instituições nacionais, deixando esses mesmos sites inativos durante várias horas, em dias diferentes. Os hackers que se infiltraram nos sites da Presidência, do Ministério Público, dos partidos e da Polícia Judiciária foram condenados a pena de prisão por um coletivo de juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Grupo era organizado por auxiliar de educação a quem os elementos chamavam "mãe" por ser mais velha. Mas juízes decidiram não a condenar por acesso ilegítimo já que não tinha conhecimentos informáticos suficientes.

Como a maior parte dos jovens envolvidos nestes crimes eram menores à altura, os juízes decidiram julgá-los sob o regime de "jovens delinquentes" e até suspender todas as penas de prisão por um ano. Entre os crimes de que foram declarados culpados os 14 condenados estão os de acesso indevido, instigação pública de um crime, sabotagem informática e acesso ilegítimo. A pena mais pesada é a de Eduardo Cebolo, um dos hackers mais ativos do grupo, condenado a cinco anos de prisão. Os restantes elementos foram condenados a penas de prisão com duração entre os seis meses e os quatro anos e quatro meses. Os juízes decretaram que todas as penas serão suspensas durante um ano.



Os grupos intitulados Sudohackers, Side Kingdom 12, Outside The Law e Hackers Street Portugal levaram a cabo uma guerrilha de bloqueios de acesso e divulgação de dados privados entre 2014 e 2015. Entre os lesados estiveram instituições como a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior da Magistratura, a RTP ou a PJ. O Ministério Público considerou que estes grupos se consideravam "uma família" e acusou-os de associação criminosa, apesar de os juízes não terem concordado com esta interpretação.