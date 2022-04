Rui Moreira quer o Porto fora da Associação Nacional de Municípios

Cofina Media

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, vai propor a saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).





De acordo com o presidente da câmara do Porto, a ANMP não ouve os autarcas e adotou "uma postura de cumplicidade e total conivência com as medidas adotadas pela administração central" no âmbito do processo de descentralização", refere o Jornal de Notícias , citando um documento interno.

Na origem da proposta está "o total fracasso da ANMP em desempenhar as funções que lhe estão estatutariamente atribuídas". Após a cimeira sobre a descentralização, realizada em março de 2018 em Sintra, a proposta apresentada ao Governo pelas duas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) não teve efeitos, segundo o presidente da Câmara do Porto, citado pelo JN.