A denúncia da Selminho que veio do wi-fi de uma junta do PSD

A10 de dezembro de 2016, chegava às caixas de correio de funcionários da câmara do Porto, vereadores e munícipes um email com suspeitas em torno de um processo que ficaria conhecido como Caso Selminho. Desse dia e até dia 23, seguiram pelo menos nove emails do mesmo género. Vinham em nome de Rui Moreira e saíam de um Gmail com o nome do seu então chefe de gabinete, Nuno Santos, mas eram todos para denunciar suspeitas sobre o autarca.



Logo na primeira mensagem, o autor dizia ser “jornalista”, mas assegurava ser impossível publicar as histórias que partilhava por causa da “censura” exercida por Moreira. “O controlo que a equipa do presidente da Câmara faz da comunicação social é esmagador”, escrevia, justificando o anonimato com o facto de temer pelo seu “posto de trabalho e pelo de um familiar próximo que trabalha na CMP”.



Vinte dias depois do primeiro email, Rui Moreira e a câmara do Porto apresentavam uma queixa contra desconhecidos por difamação e “utilização ilegítima” do seu nome. E notavam que a imagem que ilustrava uma das mensagens sobre o Caso Selminho mostrava o ecrã de uma funcionária do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal (STAF) do Porto com uma página do processo aberta para consulta.