Ministério Público insiste na condenação e perda de mandato de Rui Moreira

Recurso contra a absolvição no caso Selminho já deu entrada no Tribunal da Relação do Porto. Procuradores afirmam que autarca quis beneficiar empresa da sua família

O Ministério Público insiste na condenação de Rui Moreira no chamado caso Selminho, considerando que o presidente da Câmara do Porto praticou atos "com intenção de beneficiar" a empresa da sua família. Os procuradores do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto pedem, no recurso contra a decisão de absolvição do autarca a que a SÁBADO teve acesso, a condenação de Rui Moreira por prevaricação e a consequente perda de mandado.

Em janeiro deste ano, recorde-se, Rui Moreira foi absolvido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto. No acórdão, as juízas Maria Reguengo da Luz, Ana Paula Oliveira e Octávia Gonçalves, consideraram que em julgamento "não se logrou provar qualquer atuação, conduta concreta ou ato praticado pelo arguido que se traduzisse numa intenção direccionada para obter uma posição de privilégio ou de vantagem patrimonial para si ou para outrem, pressupondo uma intenção dolosa dirigida a um fim específico".

Isto é, para o coletivo, não ficou provado que Rui Moreira, enquanto presidente da câmara do Porto, tenha beneficiado a empresa da sua família, que mantinha há muitos anos um diferendo com a autarquia devido a uns terrenos numa escarpa do Douro.