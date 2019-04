Viúva do triatleta explicou onde foi buscar a pistola e garantiu que foi por acaso que acertou nas munições e no carregador.

Rosa Grilo aceitou participar numa reconstituição, feita na presença da Judiciária, na qual diz como e quando tirou a arma da casa do amante, António Joaquim.



A viúva, que recusa ter sido a autora do homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, garante que o fez sem que o funcionário judicial soubesse.



