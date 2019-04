A história de que Luís Grilo batia na mulher surgiu no processo desde a primeira hora. Só foi tornada pública pela viúva Rosa já quando estava presa, mas, antes disso, os amigos do triatleta haviam revelado episódios de violência.A 13 de setembro, ainda antes de a viúva ter sido detida pela Polícia Judiciária, a mulher do treinador de Luís Grilo foi ouvida pelas autoridades e recordou uma conversa tida com o atleta.