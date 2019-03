A viúva do triatleta Luís Grilo enviou uma carta ao Correio da Manhã a responder a acusações do Ministério Público, dizendo que nunca a quiseram ouvir.

Foi sem surpresa que Rosa Grilo reagiu à acusação do Ministério Público. Diz ter recebido o despacho na segunda-feira, às 16h30, pela mão de três mulheres que não conhecia. Entregaram-lhe os documentos na cadeia de Tires, onde está em prisão preventiva, mas o conteúdo era o esperado."Não fiquei surpreendida com que dizem que fiz", escreve a viúva, numa carta enviada ao Correio da Manhã.



