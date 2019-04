A medida foi conhecida depois da saída de Rosa Grilo do tribunal de Vila Franca de Xira.

A custódia do filho de 13 anos de Rosa Grilo foi atribuída esta quarta-feira à tia paterna, ou seja, à irmã de Luís Grilo. A medida foi conhecida depois da viúva ter saído do tribunal de Vila Franca de Xira para regressar à cadeira de Tires.



Nesta audiência foram também ouvidos a psicóloga e o pedopsiquiatra que têm acompanhado a criança. Devido a todos os acontecimentos relacionados com o homicídio do triatleta Luís Grilo, a criança de 13 anos estará com uma depressão.



Os familiares de Luís Grilo queriam a custódia da criança. O próprio Ministério Público pediu que a tia ficasse como cuidadora do menor.



A própria criança, Renato de 13 anos, terá dito em primeira audiência que já queria ficar com a tia paterna. Por outro lado, Rosa Grilo pretendia que o menino ficasse com os avós maternos.



Rosa Grilo está em preventiva, acusada de três crimes entre eles homicídio qualificado e profanação de cadáver.