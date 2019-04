Segundo acusou o presidente social-democrata "o PS ora está mais para a esquerda, ora mais para a direita, ora mais para cima, ora mais para baixo".



"O nosso pensamento é o mesmo há muitos, muitos anos", salientou, explicando que o PSD defende um "ajustamento para aquilo que esta em vigor em Portugal há muito anos" e que esse ajustamento "é necessário mas para lá disso não necessário".



Rio disse que ficará à espera da votação do PS das propostas que estão para debate na Assembleia da República: "Se [o PS] vota contra e coloca à esquerda, renunciando à participação dos privados e do setor do social, ou se entende como nós entendemos há muito tempo, e que hoje existe em Portugal, que o setor é eminentemente público, mas que tem a complementaridade do setor privado e setor social", disse.

