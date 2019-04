A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou, esta terça-feira, que "não dança na roda onde não há direitos humanos", justificando a ausência do partido na visita de Estado do Presidente da República à China.

"Ontem [segunda-feira] o Presidente da República disse que só dançava quem estava na roda. Nós não fomos na visita à China, nós não dançamos na roda onde não há direitos humanos. É difícil, é, mas é o que nós fazemos", disse na inauguração da exposição "20 anos do Bloco de Esquerda", no Porto.