Chama-se Leonor Samara Rosas, aparece em 14º lugar na lista do Bloco de Esquerda no distrito de Lisboa, tem 19 anos, é estudante universitária e é filha de Fernando Rosas, o co-fundador do Bloco de Esquerda. Leonor é uma das militantes do Bloco que aparece a pintar um mural nas paredes do Técnico, ato considerado de "vandalização" pelo seu presidente.





Questionado pelase ter a sua filha nas listas do Bloco não expõe o partido a críticas num contexto de "Familygate", o historiador (mandatário do BE em Setúbal) disparou: "É uma pergunta totalmente imbecil. Ela é maior de idade, candidata-se ao que quer. Já percebi o sentido da sua entrevista, vamos ficar por aqui." E desligou.Leonor Rosas chegou a responder a um primeiro contacto via Facebook, mas não respondeu depois à mesma pergunta. Como curiosidade, nesse dia [segunda-feira] o PNR apagou o mural polémico do Técnico.