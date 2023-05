Ricardo Salgado condenado a oito anos de prisão

As mais lidas

Relação de Lisboa aumenta pena de prisão de Ricardo Salgado para 8 anos por três crimes de abuso de confiança. O ex-presidente executivo do Banco Espírito Santo foi condenado em primeira instância a uma pena de seis anos de prisão pela prática de três crimes de abuso de confiança.







O coletivo de juízes do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) recusou o pedido da defesa do ex-banqueiro e do Ministério Público para realizar uma perícia médica independente à doença de Alzheimer, depois dos advogados de Salgado terem apresentado um relatório médico que afirmava que o arguido padecia dessa condição.Ricardo Salgado foi pronunciado em abril de 2021 para julgamento pelo juiz de instrução Ivo Rosa por ter alegadamente praticado três crimes de abuso de confiança por se ter apropriado de cerca de 10 milhões de euros da empresa offshore Espírito Santo Enterprises, deixando cair maior parte da acusação deduzida pelo MP.