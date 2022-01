Reservas canceladas e falta de resposta. TAP aflige passageiros

Sofia e Francisco tinham uma viagem marcada para a Tanzânia em agosto do ano passado. Queriam aproveitar uma semana de férias nas praias paradisíacas do arquipélago de Zanzibar e compraram os bilhetes no dia 8 de julho, com quase dois meses de antecedência. A viagem iria implicar seis voos, dois deles operados pela TAP e foram esses mesmos que dificultaram a viagem, o que resultou na perda de algumas centenas de euros que não conseguiram recuperar, devido aos problemas em contactar a companhia. Não são casos únicos de passageiros da companhia a mãos com dificuldades devido a viagens e reservas canceladas, e a esperar várias semanas por reembolsos.

À SÁBADO, Sofia conta que os voos da TAP faziam a ligação entre Lisboa e Barcelona e de Barcelona para Lisboa. No dia 28 de julho, a cliente ligou para o serviço de atendimento da TAP para solicitar que associassem os números TAP Miles&Go de forma a acumular milhas de voo à sua conta.

Quando estava a preencher o visto de entrada para a Tanzânia, foi pedido aos dois turistas que apresentassem um comprovativo de saída do país, ou seja, um bilhete com as informações sobre o voo de regresso. Ao tentar obter o comprovativo de saída via site da Qatar Airways, Sofia constatou que não lhe aparecia a reserva na conta, como acontecia antes. Indagando a companhia aérea sobre o cancelamento, esta informou que o mesmo acontecera pois a TAP "tinha cancelado" a reserva a 28 de julho, "sem motivo aparente".