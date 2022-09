Portugal: Cerca de três milhões de passageiros tiveram constrangimentos nos voos

Cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas com atrasos ou cancelamentos do seus voos nos aeroportos portugueses, e isto apenas nos meses de verão. Os dados foram divulgados esta sexta-feira pela Airhelp, organização mundial especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos. Os passageiros afetados representam 40% do total de 7 milhões, que voaram a partir de Portugal.